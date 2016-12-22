Посольство России сообщило о «затуманивании» Лондоном ситуации у Солсбери

Власти Великобритании не пытались официально связаться с посольством России в Лондоне после инцидента в городе Эймсбери, где были отравлены двое местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы посольства российской дипмиссии.

Ранее глава МВД Британии Саджид Джавид заявил, что основной версией в ходе расследования инцидента в Эймсбери остается его связь с отравлением в марте 2018 года в Солсбери (города расположены всего в нескольких километрах друг от друга) бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным британских экспертов, пострадавшие жители Эймсбери, так же, как и ранее Скрипали, были отравлены нервно-паралитическим ядом под названием «Новичок».

«Мы не можем проверить, насколько верны сделанные британской стороной анализы отравляющего вещества, насколько обоснованны проводимые параллели с Солсбери. Достойно сожаления, что официальные представители пытаются связать с Россией второе отравление, так и не представив никаких результатов расследования первого. Вместо реального сотрудничества официальный Лондон делает всё, чтобы затуманить ситуацию и запугать собственное население. Зачем это делается, остается лишь догадываться», — говорится в сообщении посольства России.

О новом отравлении стало известно 4 июля. Как сообщила полиция Великобритании, 30 июня в доме в городе Эймсбери, неподалеку от Солсбери, были найдены два человека в тяжелом состоянии. Изначально правоохранительные органы не исключали, что речь может идти о случайном отравлении наркотиками, однако позднее в Лондоне заявили, что пара была отравлена «Новичком». Пострадавшими оказались жившие вместе 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарльз Роули.