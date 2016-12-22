В Петербурге умерла директор Молодежного театра на Фонтанке

В Санкт-Петербурге на 63-м году жизни скончалась директор Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова, сообщается на сайте театра.

«Лилия Анатольевна была опорой. Дальновидный, аккуратный организатор, требовательный, справедливый начальник, надежный, честный друг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Семенова умерла после продолжительной болезни. Прощание и похороны директора театра пройдут в узком семейном кругу по ее собственной воле. На сайте театра отмечается, что 5 и 6 июля спектаклей не будет.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга выразил соболезнования родным, близким и коллегам Семеновой «в связи с невосполнимой утратой».

В 1973 году Лилия Семенова начала свою профессиональную деятельность на студии «Ленфильм». Также она работала в Ленинградской государственной областной филармонии, Театре комедии им. Н.П. Акимова, Краснодарском краевом театре драмы им. М. Горького, «Ленконцерте» и в Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

Семенова была удостоена знака отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом», почетной грамоты губернатора Петербурга «За большой вклад в развитие культуры Санкт-Петербурга», знака Министерства культуры «За достижения в культуре».