Захарова назвала давлением задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Латвия

Министерство иностранных дел России будет отслеживать ситуацию с задержанием в Риге шеф-редактора агентства Sputnik Латвия Валентинса Рыженцовса. Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства Мария Захарова. Трансляция велась на странице МИДа в Facebook.

«Мы находимся на связи с журналистом, будем отслеживать эту ситуацию и передадим все данные по линии ОБСЕ», — отметила Захарова.

Она также заявила о давлении на редакционную политику Sputnik Латвия в контексте сложившейся ситуации. «Мы будем работать с международным журналистским сообществом и с международными организациями, которые специализируются на защите прав представителей средств массовой информации», — заключила Захарова.

Ранее журналист рассказал, что был задержан 4 июля в Риге «для беседы» с полицией безопасности, когда он прилетел из Москвы. Рыженцовc​ отметил, что никаких протоколов не составлялось. Его отпустили утром 5 июля. Рыженцовс — гражданин Латвии.