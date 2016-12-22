Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате аварии на трассе «Крым» погиб один человек, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Twitter.

«В 15:42 на 27-м км автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и пять ранены», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, пять пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы сообщили РБК, что с места аварии двух человек эвакуировали на санитарном вертолете в столичное медучреждение. ​В полете их сопровождает авиамедицинская бригада.