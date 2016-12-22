МЧС прокомментировало сообщения о падении лифта с 40-го этажа в Москве

В столичном главке МЧС прокомментировали РБК информацию о падении лифта в высотном доме на улице Дыбенко в Москве.

«Никакого падения лифта, лифт опустился с сорокового на двадцатый этаж. Человек, находящийся в лифте, выбрался самостоятельно», — сообщили в пресс-службе управления. Мужчину осмотрели врачи скорой помощи, каких-либо повреждений выявлено не было.

Секретарь строительно-эксплуатационного управления ФС-6, которое обслуживает данный дом, отказался прокомментировать РБК информацию об инциденте. «Мы не готовы это сейчас комментировать», — пояснил он.

При этом «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник подтверждает факт инцидента и пишет, что находившийся в лифте мужчина был госпитализирован с переломом ноги.

По адресу: ул. Дыбенко, д.38, корп.1, находится один из домов ЖК «Корона Севера».