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Двоюродная сестра рассказала о первой за четыре года встрече с Сенцовым
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Двоюродная сестра рассказала о первой за четыре года встрече с Сенцовым
Общество, 16:10
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Двоюродная сестра рассказала о первой за четыре года встрече с Сенцовым

Украинский режиссер Олег Сенцов в колонии №8 города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа встретился с двоюродной сестрой Натальей Кочневой (Каплан). Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак.

Он отметил, что встреча длилась 1,5 часа. Сак подчеркнул, что женщине разрешили краткосрочное свидание продолжительностью три часа, она уже покинула колонию.

Сенцов объявил голодовку ради освобождения украинских политзаключенных
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Каплан рассказала в интервью «Громадскому телевидению», что это ее первое свидание с Сенцовым, после того как в 2014 году был оглашен приговор. Она отметила, что режиссер весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг.

Она добавила, что состояние Сенцова удовлетворительное, прекращать голодовку он не собирается. Анализы не очень хорошие, но «ничего критического нет». «Вчера ему было очень плохо, сегодня — нормально. На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к вечеру. Говорит, что ему сейчас гораздо легче. Самый тяжелый период — первые три недели голодовки», — рассказала Каплан, отметив, что Сенцову ставят капельницы.​

Ранее на встречу с Сенцовым дважды не пустили уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову, также ей не позволили пообщаться с заключенным по видеосвязи.

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году. В 2015 году его осудили на 20 лет за подготовку двух терактов на полуострове и организацию террористического сообщества. 16 мая он объявил бессрочную голодовку, его требование — свобода для «всех украинских политзаключенных в России».

Теги: Олег Сенцов , сестра
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