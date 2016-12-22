Boeing и Embraer создадут совместное предприятие стоимостью $4,75 млрд

Американская корпорация Boeing и бразильский авиастроительный концерн Embraer объявили о стратегическом партнерстве, компании планируют создать совместное предприятие по производству пассажирских самолетов и оказанию сопутствующих услуг. Об этом говорится на сайте Boeing.

Согласно сообщению, Boeing будут принадлежать 80% акций совместного предприятия, а Embraer — 20%. В СП будет включен бизнес в сфере производства гражданских самолетов и сервисов Embraer, который будет «стратегически встроен в деятельность Boeing в области коммерческих разработок, производства, маркетинга и обслуживания в течение жизненного цикла продуктов». Подразделения Embraer по выпуску военных и частных самолетов сохранят независимость.

Как рассказали в американской корпорации, бизнес Embraer в сфере гражданских самолетов оценивается в $4,75 млрд. Из них в рамках СП Boeing будут принадлежать активы на $3,8 млрд.

Boeing прогнозирует, что сотрудничество компаний станет прибыльным с 2020 года, а к третьему году партнерства экономия от синергетического эффекта составит около $150 млн в год.

Планы Boeing и Embraer должно одобрить бразильское правительство. Если сделка состоится, американская компания займет лидирующую позицию на рынке небольших коммерческих самолетов (до 130 мест).