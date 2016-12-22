Умер французский режиссер-документалист Клод Ланцман

Клод Ланцман (Фото: Георгий Поляков / Интерпресс / ТАСС)

В Париже скончался французский журналист и режиссер-документалист Клод Ланцман. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя издательства «Галлимар», издававшего журнал Ланцмана.

​Ему было 92 года. Отмечается, что в последне время режиссер плохо себя чувствовал.

Наиболее известная документальная лента Ланцмана — «Шоа» — девятичасовая работа о нацистских лагерях смерти. Фильм получил множество призов, в том числе на кинофестивалях в Берлине и Роттердаме, а также премию «Сезар». Тему концлагерей Ланцман продолжил и в других картинах: «Живой и уходящий», «Собибор».

Был главным редактором литературно-политического журнала Les Temps Modernes.