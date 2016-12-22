В Приэльбрусье ввели режим ЧС из-за паводков

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии​ ввели режим ЧС из-за паводков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Подтопленными оказались 12 участков федеральной трассы Прохладный — Баксан — Азау. Также стихия разрушила четыре моста. Ряд населенных пунктов остался без электричества. Отмечается, что сохраняется вероятность дальнейшего осложнения обстановки.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе республиканского главка МЧС, в отрезанном районе оказались 625 человек. Отмечалось, что со всеми из них налажена связь, угрозы для них нет.