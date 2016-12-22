Поклонская рассказала о своей роли в «деле Сенцова»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала РБК о своей роли в «деле Сенцова». Таким образом она ответила на то, что адвокат Дмитрий Динзе опубликовал в Facebook протокол судебного заседания об избрании меры наказания режиссеру, отметив, что «сама Поклонская принимала участие в аресте Сенцова».

«Не знаю, кто еще не слышал об этом секрете Полишинеля. Раскрою еще одну «тайну», что как по делу Сенцова, так и по ряду других уголовных дел в отношении преступников лично я представляла государственное обвинение в судах», — заявила Поклонская.

Депутат отметила, что ей была представлена «исчерпывающая совокупность документов гласного и негласного характера, полностью изобличавших Сенцова» в подготовке теракта — взрыва ​памятника погибшим в Великой Отечественной войне.

Поклонская заметила, что большинству из тех, кто раздувает «шум» вокруг голодающего режиссера, «глубоко наплевать на то, что будет с самим Сенцовым». «Сейчас для них он удобный инструмент для достижения своих целей, продолжения тюремного флешмоба под названием «голодание» за политических узников, отвлечения внимания от катастрофической экономической и социальной ситуации внутри страны на внешний раздражитель», — подчеркнула депутат, резюмировав, что, чем хуже для самого осужденного закончится история, тем лучше для этих людей. ​

Украинский режиссер Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году. В 2015 году его осудили на 20 лет за подготовку двух терактов на полуострове и организацию террористического сообщества. В мае он объявил бессрочную голодовку, требуя освободить «всех украинских политзаключенных в России».