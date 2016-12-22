Гитарист группы «Моральный кодекс» попал в больницу с инфарктом
Общество, 12:47
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Гитарист группы «Моральный кодекс» попал в больницу с инфарктом
Гитарист группы «Моральный кодекс» Николай Девлет-Кильдеев попал в больницу из-за инфаркта. Об этом РБК сообщила концертный директор Ирина Беспалова.
По ее словам, музыканта уже перевели из реанимации. «Николай переведен в палату, чувствует себя хорошо. После реабилитации сможет приступить к работе», — пояснила она.
Ранее лидер группы Сергей Мазаев сообщил, что Девлет‐Кильдееву стало плохо во время съемки. Музыканта увезли на скорой помощи в больницу.
Николай Девлет-Кильдеев с 1989 года входит в состав группы «Моральный кодекс», он является автором большинства композиций команды. Также он выпустил три сольных альбома гитарной музыки.