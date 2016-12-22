Мосгорсуд отказался ужесточить приговор бывшему замминистра культуры

Президиум Мосгорсуда отказался ужесточить приговор бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову, осужденному на 1,5 года за хищения и освобожденному в зале суда в связи с отбытием срока наказания. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сотрудник прокуратуры просил отправить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию с целью ужесточения наказания. По мнению гособвинителя, ранний приговор был «излишне мягким».

«Представление прокуратуры отклонить, оставить приговор в силе», — приводятся слова судьи Дмитрия Фомина.

Отмечается, что в Министерстве культуры также заявили, что не видят оснований для ужесточения приговора Пирумову. Сам экс-замминистра во время заседания суда напомнил по видеосвязи, что он признал свою вину. Он сказал, что за 19 месяцев в «Лефортово» «многое понял, признал вину, раскаялся и полностью погасил ущерб».

Тем не менее прокуратура может обжаловать приговор в Верховном суде России.

В марте 2016 года Пирумова задержали по «делу реставраторов» за мошенничество при реставрации памятников архитектуры в нескольких регионах России. В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил его к полутора годам тюрьмы, но освободил в зале суда, так как данный срок он отбыл под арестом.

В середине мая Басманный суд Москвы арестовал Пирумова на 1 месяц и 29 дней (до 16 июля). Его, а также руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова и экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо обвинили в мошенничестве при строительстве комплекса зданий для «Эрмитажа». Ущерб оценили в 856 млн руб. Пирумову вменяется хищение 450 млн руб., дело основано на заявлении музея и прослушке чиновников от 2015 года.