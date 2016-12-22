В Московском зоопарке степного орла назвали в честь Игоря Акинфеева

В Московском зоопарке недавно появившегося на свет степного орла назвали в честь вратаря российской сборной по футболу Игоря Акинфеева, который 1 июля обеспечил выход команды в 1/4 финала ЧМ. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Мы гордимся достижениями нашей футбольной команды. Их победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Поэтому мы решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева», — заявила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

В сообщении отмечается, что птицы, как и у вратаря «острое зрение и молниеносная реакция».

В настоящий момент птенец уже сменил пух на взрослое оперение. Он питается мясом мелких грызунов и птиц. Посетители смогут увидеть орла через пару недель, когда он начнет покидать гнездо, а именную табличку установят после окончания чемпионата мира.

Сборная России по футболу обыграла команду из Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победила российская команда — 4:3. Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара испанских футболистов.