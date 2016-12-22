«Роснефть» стала единственным поставщиком мазута для ЖКХ Приморья

Президент России Владимир Путин одобрил предложение врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко об определении госкорпорации «Роснефть» в качестве единственного поставщика мазута для нужд ЖКХ региона, сообщается на сайте приморской администрации.

Там рассказали, что в 2017 году конкурсы по закупке топлива сорвались и в Приморье были перебои с поставками мазута. «Попросту говоря, на конкурсы по поставке жидкого топлива никто не заявился. Поставщикам мазута было невыгодно продавать его на внутренний рынок, из-за чего не удалось сформировать запасы топочного мазута и обеспечить его поставки в зимний период», — заявили в приморском департаменте ЖКХ и топливных ресурсов.

При этом цена мазута увеличивалась во время отопительного сезона, что создавала дополнительную нагрузку на бюджет. Также, в поставках топлива возникали сбои, а в некоторых партиях мазут был плохого качестве — с большим содержанием воды.

В администрации отметили, что такие проблемы не возникли бы, «будь у Приморья надежный поставщик жидкого топлива», в качестве которого Тарасенко предложил «Роснефть».

Региону ежегодно необходимо до 300 тыс. тонн топочного мазута.