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Экс-тренер «Ньюкасла» получил 20 лет тюрьмы за сексуальное насилие
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Экс-тренер «Ньюкасла» получил 20 лет тюрьмы за сексуальное насилие
Общество, 05:38
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Экс-тренер «Ньюкасла» получил 20 лет тюрьмы за сексуальное насилие

Суд в Великобритании признал бывшего тренера футбольной команды «Ньюкасл» Джорджа Ормонда виновным в сексуальном насилии над детьми и приговорил его к 20 годам лишения свободы, сообщает Independent.

Суд установил, что экс-тренер воспользовался своей должностью для домогательств в отношении 18 молодых людей в период между 1973 и 1998 годами. Присяжные считают, Ормонд использовал свое влияние на будущие карьеры футболистов чтобы заставить их молчать о преступлениях.

«Футбол был для меня всем. Эта мечта превратилась в кошмар», - рассказал один из пострадавших. Другие заявили, что из-за действий Ормонда на протяжении всей жизни чувствовали вину и стыд за то, что не рассказали о насилии раньше.

Издание отмечает, что сейчас большинству жертв домогательств бывшего тренера «Ньюкасла» больше 50 лет, в основном они из рабочего класса.

Суд над Ормондом начался в 2016 году, после статьи о сексуальном насилии в английском футболе. При этом в 2002 году он уже был подсудимым по делу о сексуальных домогательствах, тогда за насилие над семи мальчиками его приговорили к шести годам тюрьмы.

Теги: Ньюкасл , сексуальное насилие
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