СМИ рассказали о предложениях «Калашникова» поменять закон «Об оружии»

В концерне «Калашников» предложили увеличить количество разрешенного для владения единиц оружия до 10, соответствующий законопроект могут внести в Госдуму на этой неделе, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа и источник в нижней палате парламента.

Кроме разрешения владеть 10 единицами оружия, в «Калашникове» считают необходимым увеличить число патронов в магазинах охотничьего оружия, которое используется для тренировочных и учебных стрельб. Сейчас граждане России могут владеть пятью единицами нарезного и гладкоствольного оружия, а в учебных магазинах используют 10 патронов.

Также в концерне хотят изменить законодательство в части ремонта оружия и разрешить россиянам обращаться за обслуживанием не только к производителю конкретного образца, но и к лицензированным компаниям.

При этом в «Калашникове» предлагают разделить понятия «ремонт» и «сервисное обслуживание»: под первым понимается внесение в конструкцию оружия изменений, а под вторым регулировка, чистка и смазка.

Газета уточняет, что законопроект передан в партию «Единая Россия» и может быть внесен в Госдуму либо на этой неделе, либо в начале следующей.

По данным отчета «Калашникова» за 2017 год, доля концерна на рынке боевого стрелкового оружия составляла 80%, гражданского гладкоствольного длинноствольного — 2%, нарезного длинноствольного — 34%.