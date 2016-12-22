ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,59 62,89 EUR Нал. 74,35 73,34 USD Бирж. 63,24 +0,09 EUR Бирж. 73,66 +0,06 USD ЦБ. 63,23 +0,01 EUR ЦБ. 73,71 +0,01 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6620,00 +152,50 IMOEX 2304,06 +0,10% RTSI 1147,53 +0,01% Brent 78,01 +1,32% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
СМИ рассказали о предложениях «Калашникова» поменять закон «Об оружии»
Лента новостей
Приехавший в Россию из США сенатор озвучил на переговорах пять просьб 04:34, Политика Более 75% россиян заявили об ухудшении образования после введения ЕГЭ 04:08, Общество Независимый топливный союз нашел «клевету» в отчете о недоливе бензина 03:48, Общество СМИ рассказали о предложениях «Калашникова» поменять закон «Об оружии» 03:43, Общество Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 03:43, Спецпроект РБК Спорт Женщина забралась на статую Свободы после акции протеста 03:15, Общество Центробанк отозвал лицензию у банка «Таатта» 03:11, Финансы Сербия опровергла покупку С-300 у России 02:52, Политика В правительстве Британии решили обсудить новое отравление «Новичком» 02:31, Общество «Яндекс» объяснил попадание Google Docs в поисковую выдачу 02:25, Технологии и медиа Трамп обратился к ОПЕК словами «снизьте цены прямо сейчас» 02:18, Политика В Минкомсвязи поддержали отмену уголовного наказания за репосты 01:55, Общество СМИ сообщили об угрозе отмены «Евровидения» в Израиле 01:22, Общество Насколько Россия готова к промышленным инновациям 01:14, РБК и Schneider Electric Депутат Рады рассказал о кризисе в энергоотрасли Украины 01:00, Политика В МГУ пригласили набравшего 400 баллов на ЕГЭ школьника из Москвы 00:27, Общество Порошенко назвал Украину «матерью для Русской православной церкви» 00:10, Политика МВД направило комиссию в Бурятию после сообщений о пытках 00:09, Общество Россияне стали больше работать впервые с 2014 года 00:03, Экономика Полиция назвала «Новичок» причиной нового отравления около Солсбери 04 июл, 23:59, Общество Костин рассказал о продаже сербской «дочки» ВТБ за €10 млн 04 июл, 23:49, Бизнес Производители лекарств предсказали рост цен из-за требований ФСБ 04 июл, 23:45, Бизнес В Азербайджане выяснили предварительную причину блэкаута в стране 04 июл, 23:28, Общество Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект 04 июл, 23:14, Партнерский материал Колобков оценил шансы России на победу в матче с Хорватией 04 июл, 23:05, Общество Генконсульство России в США закрылось из-за ливней в Техасе 04 июл, 22:44, Общество Каникулы «Натали»: что туроператор будет делать после остановки работы 04 июл, 22:38, Бизнес В Тегеране пригрозили заблокировать поставки нефти в Персидском заливе 04 июл, 22:21, Политика
СМИ рассказали о предложениях «Калашникова» поменять закон «Об оружии»
Общество, 03:43
0
СМИ рассказали о предложениях «Калашникова» поменять закон «Об оружии»

В концерне «Калашников» предложили увеличить количество разрешенного для владения единиц оружия до 10, соответствующий законопроект могут внести в Госдуму на этой неделе, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа и источник в нижней палате парламента.

Кроме разрешения владеть 10 единицами оружия, в «Калашникове» считают необходимым увеличить число патронов в магазинах охотничьего оружия, которое используется для тренировочных и учебных стрельб. Сейчас граждане России могут владеть пятью единицами нарезного и гладкоствольного оружия, а в учебных магазинах используют 10 патронов.

Также в концерне хотят изменить законодательство в части ремонта оружия и разрешить россиянам обращаться за обслуживанием не только к производителю конкретного образца, но и к лицензированным компаниям.

При этом в «Калашникове» предлагают разделить понятия «ремонт» и «сервисное обслуживание»: под первым понимается внесение в конструкцию оружия изменений, а под вторым регулировка, чистка и смазка.

Газета уточняет, что законопроект передан в партию «Единая Россия» и может быть внесен в Госдуму либо на этой неделе, либо в начале следующей.

По данным отчета «Калашникова» за 2017 год, доля концерна на рынке боевого стрелкового оружия составляла 80%, гражданского гладкоствольного длинноствольного — 2%, нарезного длинноствольного — 34%.

Теги: «Калашников» , Закон , Оружие
Главное
Полиция назвала «Новичок» причиной нового отравления около Солсбери Общество
Материалы по теме
Глава «Калашникова» передал долю в концерне в доверительное управление Бизнес
Чемезов заявил о росте экспорта оружия «Калашникова» из-за санкций Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter