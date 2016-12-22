Сербия опровергла покупку С-300 у России

Власти Сербии не отправляли России запросов на поставку зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщается на сайте Минобороны страны.

Глава оборонного ведомства Сербии Александр Вулин заявил, что страна «отлично сотрудничает» с Россией, но информация о покупке С-300 не соответствует действительности.

О планах Сербии купить зенитно-ракетные комплексы 4 июля рассказал военно-дипломатический источник ТАСС. По его словам, Россия получила соответствующую заявку, согласно которой поставка должна произойти в 2021 году. Собеседник агентства рассказал, что речь идет о полковом комплекте С-300ПМУ-2, включающем командный пункт полка и два дивизиона.

Он отметил, что этот вопрос рассматривают в российском оборонно-промышленном комплексе и «с учетом дружественных отношений между странами, нет никаких сомнений, что запрос будет удовлетворен».

В 2017 году президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готова приобрести комплексы С-300 у России или Белоруссии. «По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко», — сказал он.





