ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,59 62,91 EUR Нал. 74,36 73,31 USD Бирж. 63,24 +0,09 EUR Бирж. 73,66 +0,06 USD ЦБ. 63,23 +0,01 EUR ЦБ. 73,71 +0,01 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6561,40 +98,20 IMOEX 2304,06 +0,10% RTSI 1147,53 +0,01% Brent 78,01 +1,32% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
Сербия опровергла покупку С-300 у России
Лента новостей
Женщина забралась на статую Свободы после акции протеста 03:15, Общество Центробанк отозвал лицензию у банка «Таатта» 03:11, Финансы Сербия опровергла покупку С-300 у России 02:52, Политика В правительстве Британии решили обсудить новое отравление «Новичком» 02:31, Общество «Яндекс» объяснил попадание Google Docs в поисковую выдачу 02:25, Технологии и медиа Трамп обратился к ОПЕК словами «снизьте цены прямо сейчас» 02:18, Политика В Минкомсвязи поддержали отмену уголовного наказания за репосты 01:55, Общество СМИ сообщили об угрозе отмены «Евровидения» в Израиле 01:22, Общество Насколько Россия готова к промышленным инновациям 01:14, РБК и Schneider Electric Депутат Рады рассказал о кризисе в энергоотрасли Украины 01:00, Политика В МГУ пригласили набравшего 400 баллов на ЕГЭ школьника из Москвы 00:27, Общество Порошенко назвал Украину «матерью для Русской православной церкви» 00:10, Политика МВД направило комиссию в Бурятию после сообщений о пытках 00:09, Общество Россияне стали больше работать впервые с 2014 года 00:03, Экономика Полиция назвала «Новичок» причиной нового отравления около Солсбери 04 июл, 23:59, Общество Костин рассказал о продаже сербской «дочки» ВТБ за €10 млн 04 июл, 23:49, Бизнес Производители лекарств предсказали рост цен из-за требований ФСБ 04 июл, 23:45, Бизнес В Азербайджане выяснили предварительную причину блэкаута в стране 04 июл, 23:28, Общество Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект 04 июл, 23:14, Партнерский материал Колобков оценил шансы России на победу в матче с Хорватией 04 июл, 23:05, Общество Генконсульство России в США закрылось из-за ливней в Техасе 04 июл, 22:44, Общество Каникулы «Натали»: что туроператор будет делать после остановки работы 04 июл, 22:38, Бизнес В Тегеране пригрозили заблокировать поставки нефти в Персидском заливе 04 июл, 22:21, Политика В Канаде женщина с ножом ранила четверых пассажиров автобуса 04 июл, 22:13, Общество Итоги дня: индекс МосБиржи остался выше 2300 пунктов на скучающем рынке 04 июл, 22:07, Quote Журналистов на встрече Путина и Трампа разместят во дворце «Финляндия» 04 июл, 21:56, Политика Порошенко заявил об отсутствии непроходимых «красных линий» для России 04 июл, 21:56, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 04 июл, 21:51, РБК и «Шелл»
Сербия опровергла покупку С-300 у России
Политика, 02:52
0
Сербия опровергла покупку С-300 у России

Власти Сербии не отправляли России запросов на поставку зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщается на сайте Минобороны страны.

Глава оборонного ведомства Сербии Александр Вулин заявил, что страна «отлично сотрудничает» с Россией, но информация о покупке С-300 не соответствует действительности.

О планах Сербии купить зенитно-ракетные комплексы 4 июля рассказал военно-дипломатический источник ТАСС. По его словам, Россия получила соответствующую заявку, согласно которой поставка должна произойти в 2021 году. Собеседник агентства рассказал, что речь идет о полковом комплекте С-300ПМУ-2, включающем командный пункт полка и два дивизиона.

Он отметил, что этот вопрос рассматривают в российском оборонно-промышленном комплексе и «с учетом дружественных отношений между странами, нет никаких сомнений, что запрос будет удовлетворен».

Глава Сербии заявил о желании приобрести С-300 у России или Белоруссии
Политика

В 2017 году президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готова приобрести комплексы С-300 у России или Белоруссии. «По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко», — сказал он.



 

Теги: С-300 , Сербия
Главное
Полиция назвала «Новичок» причиной нового отравления около Солсбери Общество
Материалы по теме
Президент Сербии сравнил признание Крыма с «выстрелом в ногу» Политика
Сербия потребовала освободить граждан России и своей страны в Косово Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter