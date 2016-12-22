Генконсульство России в США закрылось из-за ливней в Техасе

Генконсульство России в США, расположенное в городе Хьюстон в штате Техас, закрыли из-за ливней, которые стали причиной затопления города. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

«В связи с затоплением территории вокруг здания Генконсульства учреждение закрыто. Всем посетителям, записанным на вторую половину дня 4 июля, просьба перезаписаться на другие дни», — указывается в сообщении.

На Хьюстон обрушились тропические ливни, сообщает ABC. Сотрудник Национальной метеорологической службы США Патрик Блад рассказал CBS, что на некоторых автотрассах в западной части Хьюстона образовались лужи глубиной 30–60 см. Власти города попросили местных жителей не выходить из домов и не выезжать на затопленные трассы. Также из-за ливней был отменен ежегодный фестиваль «Свобода над Техасом» в честь Дня независимости США.

В августе 2017 года на Техас обрушился ураган «Харви». Порывы ветра в центре урагана достигали 200–208 км/ч. Тогда затопило весь Хьюстон; только в первый день в результате удара стихии в пригородах выпало более 50 см осадков.

Жертвами урагана стали более 80 человек, также пострадали более 100 тыс. домов. По словам губернатора штата Грэга Эббота, «Харви» по своей разрушительности превзошел ураган «Катрина», обрушившийся на город Новый Орлеан в 2005 году, и ураган «Сэнди», обрушившийся на юго-восточное побережье США в 2012 году.