В Канаде женщина с ножом ранила четверых пассажиров автобуса

Женщина с ножом напала на пассажиров автобуса в городе Брамптон в провинции Онтарио, пострадали четверо. Об этом сообщает канадский телеканал CTV.

По данным полиции, в больницу госпитализировали 49-летнего мужчину и трех женщин в возрасте 18, 19 и 28 лет. Их жизни ничто не угрожает. Нападавшая была задержана, ею оказалась 20-летняя Джейд Нельсон. Полиция устанавливает причину нападения.

Видео: Телеканал CTV

В феврале ученица школы в канадском городе Пикеринг вооружилась двумя ножами и ранила девять человек. По данным CTV, 14-летняя школьница пришла в учебное заведение и напала на людей в коридоре. В результате нападения пострадали шесть школьников и трое учителей, четверо пострадавших были доставлены в больницу с не опасными для жизни травмами.