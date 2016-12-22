Умер снимавший фильмы для фон Триера и Джармуша оператор Робби Мюллер

Нидерландский кинооператор Робби Мюллер умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает NRC. Он умер в своем доме в Амстердаме после продолжительной болезни.

Робби Мюллер (Фото: Ron Galella, Ltd. / WireImage / Getty Images)

«Мы потеряли замечательного, блестящего и незаменимого Робби Мюллера. Я так любил его. Он научил меня многим вещам. Не думаю, что без него я узнал бы хоть что-то о кинопроизводстве. Покойся с миром, дорогой друг», — написал режиссер Джим Джармуш в Twitter.

Мюллер в 1962–1964 годах обучался в Нидерландской киноакадемии. Его имя тесно связано с «новым немецким кино», в частности с режиссером Вимом Вендерсом. Их первый фильм «Лето в городе» вышел в 1970 году, впоследствии они сняли еще девять кинокартин. Последняя — «За облаками» — вышла в 1995 году. Мюллер работал оператором над пятью фильмами Джармуша, такими как «Кофе и сигареты» (2003), «Мертвец» (1995), «Таинственный поезд» (1989).

Также Мюллер сотрудничал с режиссером Ларсом фон Триером над двумя фильмами: «Танцующая в темноте» (2000) и «Рассекая волны» (1996, получил премию Американской ассоциации кинокритиков и премию Нью-Йоркского сообщества кинокритиков). В 1998 году Мюллер стал членом жюри Каннского кинофестиваля, тогда же получил премию Camerimage совместно с Джармушем. В 2007 году удостоился премии «Золотой телец».