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Кинотеатры оценили предложение требовать у зрителей паспорт перед сеансом
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Кинотеатры оценили предложение требовать у зрителей паспорт перед сеансом
Общество, 21:26
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Кинотеатры оценили предложение требовать у зрителей паспорт перед сеансом

Требование паспорта у зрителей при покупке билетов на фильмы с возрастным ограничением — «мера востребованная, но малопрактичная и слабореализуемая». Об этом заявил гендиректор объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Роман Линин, его слова привели РБК в пресс-службе.

По его словам, зрители идут в кино за развлечениями, поэтому они не носят с собой паспорт, как и в другие места отдыха. Линин отметил, что следует пересмотреть процедуру присвоения фильмам возрастных категорий.

«Есть большое количество примеров, говорящих о том, что данная процедура не объективна. Это приводит к тому, что зачастую кинофильмам присваивается завышенная возрастная категория, что ведет к уменьшению зрительской аудитории и, соответственно, доходов от проката», — подчеркнул гендиректор.

По его словам, для зарубежных фильмов, которым присвоили рейтинг PG-13 (не рекомендуется детям до 13 лет), в России указывают категорию 16+ или даже 18+. Речь идет о фильмах «Стражи Галактики. Часть 2», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Могучие рейнджеры», «Красавица и чудовище», указали в объединенной сети кинотеатров.

При этом в пресс-службе сети кинотеатров «КАРО» сообщили РБК, что требование паспорта у зрителей при покупке билетов на киносеанс «абсолютно правильная мера». «До этого сотрудники кинотеатра не имели права требовать предъявления удостоверения личности и могли возникать конфликтные ситуации. На операционную работу данная мера не повлияет», — указали в пресс-службе.

Накануне Госдума поддержала право кинотеатров требовать у зрителей предъявить паспорт при покупке билетов на фильмы. Авторы законопроекта, принятого нижней палатой парламента в первом чтении, указали на необходимость соблюдения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Теги: кинотеатры , киносеть «Каро» , паспорт , зрители
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