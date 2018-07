Умер басист рок-группы The Black Keys

Ричард Свифт (Фото: Wade Payne / AP)

Американский музыкант и участник рок-группы The Black Keys Ричард Свифт умер на 42-м году жизни. Об этом сообщил в своем Instagram вокалист группы Дэн Аэрбах.

«Сегодня мир потерял одного из талантливейших музыкантов, которых я знал. Теперь он со своими мамой и сестрой. Буду скучать, друг», — написал Аэрбах. Он не указал причину смерти басиста. Свифт играл в группе в 2014 году.

На странице Свифта в Facebook представители музыканта разместили прощальный пост с надписью «И все ангелы поют Que Sera Sera». По данным Fox News, за месяц до смерти Свифта госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

Свифт был мультиинструменталистом, он начал музыкальную карьеру в 2000 году. В 2002–2003 годах он был клавишником в рок-группе Starflyer 59, записав с группой альбом Old. Позднее он ушел из группы и начал сольную карьеру, записав семь альбомов, последний из них вышел в 2010 году. После этого он сотрудничал с инди рок-группами The Shins (клавишник с 2011 по 2016 год) и The Arcs (с 2016 года, играл на акустической гитаре и был бэк-вокалистом).