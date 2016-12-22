РЖД назвали причину столкновения поезда с грузовиком в Ростовской области

Причиной столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Азовском районе Ростовской области стало нарушение водителем «КамАЗа» правил дорожного движения. Об этом говорится в сообщении на сайте РЖД.

Авария произошла днем 4 июля на перегоне Высочино — Васильево-Петровская Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №187 Архангельск — Новороссийск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать. При аварии сошла колесная пара локомотива поезда.

В результате ДТП погибли водитель «КамАЗа» и помощник машиниста, сообщили РБК в ГУ МЧС по Краснодарскому краю и пресс-службе минздрава Ростовской области.

В РЖД подчеркнули, что из-за аварии задерживаются пассажирские поезда №531 Киров — Адлер, №269 Чита — Адлер и пригородный поезд №6297 Ростов — Орловка-Кубанская.