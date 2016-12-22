В лагере в Ленинградской области отравились 16 детей

Из частного лагеря «Серебряный ручей» в Выборгском районе Ленинградской области эвакуировали 16 детей с признаками отравления, сообщает местное издание «Петербургский дневник».

На ухудшение состояния детей их родители, как пояснили РБК в региональном управлении Роспотребнадзора, пожаловались еще накануне, 3 июля. В связи с этим ведомство в тот же день начало санитарно-эпидемиологическое расследование в лагере. В ходе проверки специалисты выяснили, что в изоляторе «Серебряного ручья» находились шесть детей с симптомами гастроэнтерита.

«Острая кишечная инфекция под вопросом», — сообщили в ведомстве, подчеркнув однако, что плохое самочувствие специалисты позже выявили еще у 10 воспитанников лагеря. В настоящий момент все 16 человек, по данным пресс-службы, госпитализированы.

В связи со сложившейся ситуацией Роспотребнадзор уже выдал предписание о проведении в «Серебряном ручье» дополнительных противоэпидемических мероприятий. Специалисты собрали пробы пищи, воды, биоматериала заболевших, а также людей, которые с ними контактировали.

В лагере «Серебряный ручей» на звонки РБК не ответили. Всего там, как пояснили в комитете по образованию Петербурга «Петербургскому дневнику», отдыхали 303 ребенка. В основном это дети из Пушкинского, Калининского и Приморского районов Санкт-Петербурга. В лагерь они заехали в конце июня.