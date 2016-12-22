В Провансе после падения со скалы погиб сооснователь китайской HNA Group

Глава совета директоров и один из основателей китайского конгломерата HNA Group Ван Цзянь умер в возрасте 57 лет после неудачного падения во время поездки во Францию. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Как сообщает Bloomberg, Цзянь умер утром 3 июля после падения с 15-метровой скалы, когда находился в командировке в Провансе. По данным полиции, смерть бизнесмена рассматривается как несчастный случай.

HNA Group работает в сфере туризма, авиаперевозок, логистики, финансовых услуг. История компании началась в 1993 году с учреждения Hainan Airlines. В настоящее время объем активов конгломерата оценивается в $88,55 млрд, там работают 180 тыс. человек.