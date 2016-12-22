Мосгорсуд отменил арест топ-менеджера «Роснано» Андрея Горькова

Мосгорсуд отменил арест управляющего директора компании «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрея Горькова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда об избрании Горькову меры пресечения в виде заключения под стражу, в удовлетворении ходатайства следователя отказал, постановил Горькова из-под стражи освободить», — сказала она. Солопова уточнила, что в течение дня необходимые документы будут направлены в СИЗО.

15 июня защита Горькова обжаловала решение о его аресте. Тогда пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева сказала РБК, что рассмотрение будет проходить в Мосгорсуде. Адвокат Горькова заявлял, что его подзащитный содержится в СИЗО «Матросская Тишина».

Андрей Горьков был задержан в июне 2017 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, топ-менеджер причинил ущерб «Роснано» на сумму 738 млн руб., размещая средства компании на счетах ООО «КБ «Смоленский банк». Руководство «Роснано» с обвинениями в адрес Горькова не согласилось, заявив, что действия топ-менеджера не причинили ущерба и что его арест был необоснованным.