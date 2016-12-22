Песков сообщил о намерении Путина встретиться с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин намерен встретиться с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом бен Халифой Аль Тани, если он приедет на чемпионат мира в Москву. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Готовится встреча, если он будет находиться в Москве, то такая встреча состоится», — отметил Песков.

1 июля с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом бен Халифой Аль Тани встретился премьер-министр России Дмитрий Медведев. Они пообщались перед началом матча сборных России и Испании чемпионата мира по футболу. Там же Медведев встретился с королем Испании Филиппом VI.

Катар примет чемпионат мира по футболу в 2022 году.

ЧМ по футболу в России продлится до 15 июля. Матчи проходят в 11 городах страны.