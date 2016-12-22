В Петербурге аргентинца оштрафовали за продажу билетов на ЧМ

Мировой суд Санкт-Петербурга признал виновным гражданина Аргентины в незаконной продаже билетов на чемпионат мира по футболу и привлек его к административной ответственности, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Суд приговорил Сурбригхена Адолфу Рауля к штрафу в размере 543 тыс. руб. Он был признан виновным в правонарушении по ст. 14.15.2 КоАП РФ (незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право на их получение).

В начале июля в Москве полиция задержала двух граждан Мексики за продажу билетов на матч чемпионата мира по футболу, в котором играли сборные России и Испании, по цене $245. В результате на них составили административный протокол также по ст. 14.15.2 КоАП РФ.

В середине июня в Москве был задержан 42-летний уроженец Перу, попытавшийся украсть три билета на матч ЧМ между сборными Германии и Мексики у 30-летнего мексиканца. Стоимость билетов оценили в €1950.