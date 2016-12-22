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Siri перебила министра обороны Британии во время выступления в парламенте
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Siri перебила министра обороны Британии во время выступления в парламенте
Общество, 13:29
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Siri перебила министра обороны Британии во время выступления в парламенте

Голосовой помощник Siri перебила министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона во время его выступления в палате общин, сообщает газета The Independent.

Уильямсон зачитывал доклад о борьбе в Сирии с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). На слово «Сирия» отреагировал его телефон, находившийся в кармане пиджака.

«Я кое-что нашла в интернете по запросу «Сирийские демократические силы, поддерживаемые...», — отреагировала Siri.

Министр посмеялся над этой ситуацией, извинившись и сказав, что редко человека перебивает собственный телефон.

Видео: parliamentlive.tv

В своем аккаунте в Twitter Уильямсон отметил, что такая ситуация стала одним из подводных камней приобретения нового iPhone. «Я должен попросить мою тринадцатилетнюю дочь научить меня им пользоваться!» — написал министр.

В сентябре 2015 года во время пресс-конференции в Белом доме Siri в ответ на вопрос журналиста о том, разочарован ли Барак Обама отсутствием поддержки со стороны Республиканской партии по вопросу ядерной сделки с Ираном, сказала: «Простите, но я не понимаю, чего вы от меня хотите», сообщала The Guardian.

Теги: Siri , министр обороны , Великобритания
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