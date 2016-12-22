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В победу России на чемпионате мира по футболу поверили 17% россиян
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В победу России на чемпионате мира по футболу поверили 17% россиян
ЧМ-2018, 10:53
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В победу России на чемпионате мира по футболу поверили 17% россиян

В победу сборной России на чемпионате мира по футболу верят 17% россиян, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом ранее таких было 8% (это показал опрос, проведенный после матча России с Уругваем).

Стимулом для уверенности стала победа России над Испанией в матче мундиаля со счетом 4:3. В результате сборная России вышла в четвертьфинал.

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Фоторепортаж
Общество

По данным ВЦИОМа, после этой победы каждый третий респондент (33%) полагает, что Россия должна выйти до полуфинала, а 15% ждут выхода нашей сборной в финал чемпионата.

В то же время матч Россия — Испания смотрели 71% опрошенных. Из них 68% респондентов смотрели игру дома или на работе, а всего 2% — в кафе или баре, и еще меньше (1%) в специальной фан-зоне и на стадионе.

Перед началом матча сборных России и Испании на победу нашей команды надеялись 46% зрителей, а 22% рассчитывали на ничью. В то же время 29% опрошенных полагали, что российская сборная не победит в матче. При этом россияне считают, что их страна остается в фаворитах чемпионата мира по футболу (22%). Также 10% опрошенных поставили Бразилию на второе место, а на третьем оказалась команда Франции (5%).

Также в список игр, которые понравились россиянам, вошли матчи со сборными России (59%), Уругвая и Хорватии (по 20%).

Теги: ВЦИОМ , Опрос , ЧМ по футболу - 2018
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