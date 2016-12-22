Родственники жертв пожара в «Зимней вишне» получат еще по 2 млн руб.

Родственникам погибших при пожаре, который произошел в конце марта в кузбасском торговом центре «Зимняя вишня» и унес жизни 60 человек, выплатят дополнительно 120 млн руб. Соответствующий законопроект был принят советом народных депутатов Кемеровской области, сообщает «Интерфакс».
«Помощь будет предоставляться из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет. Общая сумма расходов — 120 млн руб.», — рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора области по вопросам социальной политики Алексей Сергеев.
Сумма единовременной помощи семье каждого погибшего составит 2 млн руб. Для получения выплаты родственникам нужно будет обратиться с заявлением в органы соцзащиты до 1 января 2019 года.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, большинство жертв - дети. Тогда власти Кузбасса обещали выплатить семьям жертв пожара по 1 млн руб. Тем, у кого в пожаре погибло два родственника, постановили выплатить по 2 млн руб.
Совладелец торгового центра Денис Штенгелов объявил, что перевел на бюджетный счет средства в размере 192 млн руб. (около 3 млн руб. семье каждого погибшего). В мае житель Кемерово Дмитрий Востриков, потерявший при пожаре троих детей, жену и сестру, заявил, что выплат со стороны Штенгелова не было. Однако совладелец «Зимней вишни» и администрация Кемеровской области подтвердили РБК перечисление средств.