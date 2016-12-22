Еще трое мужчин обвинили Кевина Спейси в харассменте

Еще трое мужчин обвинили голливудского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, сообщает Би-би-си.

По данным вещателя, полиция Лондона с февраля по апрель получила три заявления о домогательствах со стороны актера. В обвинениях говорится, что Спейси домогался до мужчин в Лондоне и Глостере.

При этом полиция пока не стала оглашать имена новых заявителей. После очередных обвинений число инцидентов, расследуемых британской полицией против Спейси, достигло шести — пять касаются домогательств и в одном актер обвиняется в нападении.

В июне издание The Hollywood Reporter сообщило, что Кевин Спейси вернется на экраны после скандала о домогательствах.

Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах в ноябре 2017 года. Актер Энтони Рэпп рассказал, что Спейси домогался до него в 1986 году, когда ему было 14 лет. Спейси принес свои извинения Рэппу, при этом ответив, что не помнит подобной истории. После этого двукратный обладатель премии «Оскар» признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Вслед за этим еще несколько актеров обвинили Спейси в харассменте. Этот скандал серьезно повлиял на карьеру артиста. В частности, компания Netflix отказалась от продолжения сериала «Карточный домик», в котором Спейси играл одну из главных ролей.