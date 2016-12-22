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Один из сыновей Тины Тернер покончил с собой
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Один из сыновей Тины Тернер покончил с собой
Общество, 04:39
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Один из сыновей Тины Тернер покончил с собой

Старший сын американской певицы Тины Тернер покончил с собой. Тело ​Крэйга Реймонда Тернера обнаружили в его доме в Студио-Сити, штат Калифорния. Об этом сообщает Variety со ссылкой на службу коронеров.

По данным издания, до своей смерти 59-летний Крэйг работал агентом по недвижимости в долине Сан-Фернандо. Он был членом Национальной ассоциации риелторов и Калифорнийской ассоциации риелторов.

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Тина Тернер родила Крэйга от музыканта Рэймонда Хилла в 1958 году, однако вскоре пара рассталась. Спустя несколько лет певица вышла замуж за Айка Тернера, который усыновил Крэйга. В этом браке у семейства Тернер появился еще один сын — Рональд.

Тина Тернер начала свою музыкальную карьеру в 1958 году. К настоящему моменту она записала девять студийных альбомов. Тернер является обладательницей восьми премий «Грэмми». Сейчас певица проживает в Европе, имея жилье в Швейцарии, Великобритании, Франции и Италии.​

Теги: Калифорния , самоубийство
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