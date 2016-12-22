Главу второго по величине города Азербайджана ранили при покушении

Глава исполнительной власти азербайджанского города Гянджа Эльмар Велиев подвергся вооруженному нападению возле здания городской администрации, в результате чего чиновник получил ранения. Об этом сообщает информационное агентство Azertag со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Азербайджана.

Нападение на Велиева произошло вечером 3 июля. В результате произошедшего политик и его охранник получили ранения различной степени тяжести. При этом стрелявший был сразу же задержан и обезоружен сотрудниками полиции. «Совершивший преступление Юнис Сафаров, родившийся в 1983 году в городе Гянджа», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 29, 120.2.3, 120.2.7 (попытка умышленного убийства в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности или выполнением общественного долга) и ст. 228 (незаконное приобретение огнестрельного оружия) УК Азербайджана.

По данным агентства, состояние Эльмара Велиева и его охранника Гасыма Ашбазова оценивается как удовлетворительное. Обоим пострадавшим «оказывается квалифицированная медицинская помощь».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование этого преступления.