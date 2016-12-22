В результате стрельбы у школы в Канзасе пострадали два человека

Двое рабочих пострадали в результате стрельбы в школе американского города Оверленд-Парк (штат Канзас). Подозреваемый задержан, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на территории начальной школы Sunrise Point. Пострадавшие строили там игровую площадку. По данным полиции, причиной стал конфликт между рабочими, один из которых обстрелял своих коллег. Пострадавшие госпитализированы в критическом состоянии.

После стрельбы злоумышленник скрылся на машине, но позже был задержан полицейскими. Шеф полиции Оверленд-Парк Фрэнк Дончез на своей странице в Twitter отметил, что в ходе операции никто из полицейских не пострадал.

Во время инцидента учеников в школе не было. В учебных заведениях округа усилены меры безопасности.