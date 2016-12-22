Стала известна дата прощания с последним главой Гостелерадио Кравченко

Церемония прощания с последним главой Гостелерадио СССР Леонидом Кравченко пройдет в четверг, 5 июля, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил его сын, журналист Антон Орехъ (Андрей Кравченко) на своем канале в Telegram.

Церемония начнется в 12:00 мск, похороны пройдут там же. «По просьбе семьи фото- и видеосъемок не будет», — написал Кравченко-младший.

Леонид Кравченко скончался 2 июля после тяжелой болезни.

Свои соболезнования его родственникам выразил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, отметив, что умерший был «настоящим профессионалом, человеком, по-настоящему преданным журналистике».

Кравченко родился в 1938 году, закончил факультет журналистики МГУ. Он работал в «Строительной газете», телецентрах на Шаболовке и Останкино. С 1975 по 1980 год Кравченко был главным редактором «Строительной газеты», после чего на пять лет возглавил газету «Труд».

В 1985 году его назначили первым зампредом Гостелерадио СССР, а в 1989 году он возглавил ТАСС. В 1990 году Кравченко стал главой Гостелерадио СССР, а через год, в 1991 году он стал председателем Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании, где работал до августа того года.