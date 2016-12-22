Главу администрации Советска заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Глава администрации города Советска Калининградской области Николай Воищев стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) было возбуждено на основании материалов УФСБ Калининградской области и прокурорской проверки.
По данным следствия, глава Советска, являвшийся арендатором двух земельных участков, объединил их под новым кадастровым номером.
В 2015 году от имени администрации Советского городского округа чиновник заключил с собой договор на куплю-продажу этого участка площадью 1,259 тыс. кв. м. В результате он приобрел его за 63,6 тыс. руб., хотя его реальная стоимость составляла 984 тыс. руб.
Сам Воищев рассказал изданию «Клопс», что не считает себя виновным. «Не знаю, какие основания могли быть. Было судебное разбирательство, всё было решено, суд закончился, и сейчас возбуждается уголовное дело», — сказал он.
В мае 2017 года, согласно сообщению прокуратуры Калининградской области, суд Советска признал незаконным продажу главой администрации этого участка самому себе. В результате право чиновника на владение участком было признано недействительным, ему вернули 63,6 тыс. руб.