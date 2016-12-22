Главу администрации Советска заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Глава администрации города Советска Калининградской области Николай Воищев стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) было возбуждено на основании материалов УФСБ Калининградской области и прокурорской проверки.

По данным следствия, глава Советска, являвшийся арендатором двух земельных участков, объединил их под новым кадастровым номером.

В 2015 году от имени администрации Советского городского округа чиновник заключил с собой договор на куплю-продажу этого участка площадью 1,259 тыс. кв. м. В результате он приобрел его за 63,6 тыс. руб., хотя его реальная стоимость составляла 984 тыс. руб.​

Сам Воищев рассказал изданию «Клопс», что не считает себя виновным. «Не знаю, какие основания могли быть. Было судебное разбирательство, всё было решено, суд закончился, и сейчас возбуждается уголовное дело», — сказал он.

В мае 2017 года, согласно сообщению прокуратуры Калининградской области, суд Советска признал незаконным продажу главой администрации этого участка самому себе. В результате право чиновника на владение участком было признано недействительным, ему вернули ​63,6 тыс. руб.