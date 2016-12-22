В Ижевске из-за пожара обрушился шпиль старого корпуса оружейного завода

Шпиль ​башни одного из исторических корпусов оружейного завода имени Калашникова в Ижевске обрушился в результате пожара, сообщили РБК в ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Пожар начался в 13:56 по местному времени (12:56 мск). Когда пожарные прибыли к оружейному заводу, горела верхняя конструкция башни — металлический шпиль, обшитый деревом, высотой 10 м.

«В 14:54 (15:54 мск) произошло обрушение шпиля на территорию завода. В результате обрушения погибших и пострадавших нет, конструкции здания не повреждены», — рассказали РБК в пресс-службе ведомства.

В 15:08 (16:08 мск) пожарные ликвидировали открытое горение. В итоге площадь пожара составила 15 кв. м. В тушении пожара на оружейном заводе были задействованы шесть единиц техники и 19 человек личного состава.

Видео: Алекс Ворон / ВКонтакте

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. В пресс-службе МЧС пояснили, что к башне имелся свободный доступ.

Главный корпус Ижевского оружейного завода был построен в XIX веке и является памятником архитектуры федерального значения.