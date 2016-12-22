Прощание с актрисой Ольгой Лозовой пройдет 5 июля
Общество, 16:05
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Прощание с актрисой Ольгой Лозовой пройдет 5 июля
Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Лозовой состоится 5 июля в петербургском Театре музыкальной комедии, сообщается на сайте театра.
Церемония начнется в 11:00 в Большом зале, а отпевание в церкви на Смоленском кладбище пройдет в 14:00.
Лозовая умерла 1 июля в возрасте 46 лет после продолжительной болезни. Она выступала на сценах Волгоградского театра музыкальной комедии и Томского музыкального театра, а в 1999 году пришла в петербургский Театр музыкальной комедии.
Заслуженной артисткой России Лозовая стала в 2005 году, а в 2009 году ее наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.