Прощание с актрисой Ольгой Лозовой пройдет 5 июля

Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Лозовой состоится 5 июля в петербургском Театре музыкальной комедии, сообщается на сайте театра.

Церемония начнется в 11:00 в Большом зале, а отпевание в церкви на Смоленском кладбище пройдет в 14:00.

Лозовая умерла 1 июля в возрасте 46 лет после продолжительной болезни. Она выступала на сценах Волгоградского театра музыкальной комедии и Томского музыкального театра, а в 1999 году пришла в петербургский Театр музыкальной комедии.

Заслуженной артисткой России Лозовая стала в 2005 году, а в 2009 году ее наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.