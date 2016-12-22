В центре Лондона загорелся жилой дом

Фото: @LondonFire / Twitter

В Лондоне загорелся многоквартирный дом, расположенный в районе ​Уэст-Хэмпстед. Об этом сообщается в Twitter пожарной службы.

Отмечается, что огнем оказались повреждены четыре балкона.

К месту возгорания прибыли восемь пожарных расчетов и 58 человек. Позднее пожарные сообщили, что в 13:10 по местному времени (15:10 мск) возгорание было локализовано.

Как отмечает Би-би-си, на месте происшествия находятся медики, хотя сведений о пострадавших не поступало. Уточняется, что ряд дорог рядом с местом возгорания перекрыты. Устанавливаются причины произошедшего.

В июне в лондонском пятизвездочном отеле Mandarin Oriental, расположенном напротив Гайд-парка ​в районе Найтсбридж, произошел пожар. В тушении возгорания приняли участие 20 пожарных расчетов. Сведений о пострадавших не поступало.