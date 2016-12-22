Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил скупать у россиян макулатуру, сообщает «Интерфакс».

«Следующая задача теперь, когда нет налога, создать достаточно массовую сеть приемных пунктов, чтобы человеку было удобно донести макулатуру и сдать ее, получив какие-то деньги», — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что мощности по переработке макулатуры в целлюлозу и бумагу существуют, однако они недозагружены.

По словам Иванова, на свалки ежегодно попадает 4,5 млн т макулатуры, которая стоит около 60 млрд руб.

21 июня Госдума приняла в третьем чтении закон, который освобождает россиян от НДФЛ при сдаче бытовой макулатуры.

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле 2016 года. В феврале Общероссийский народный фронт раскритиковал главу бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова за задержку рассмотрения данного документа. В ОНФ заявили, что участие в сборе макулатуры могли бы принимать дети и люди, живущие за чертой бедности.

Макаров в своем письме в адрес ассоциации «Опора России» отмечал, что «предложенная в законопроекте схема является исключительно коррупционной».