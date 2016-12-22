В Ереване умерла певица Надежда Саркисян

Надежда Саркисян (Фото: kino-teatr.ru)

В Ереване умерла советская певица Надежда Саркисян. Об этом сообщила РБК певица Мери Мнджоян.

Саркисян скончалась на 65-м году жизни. Armenpress со ссылкой на директора медицинского центра «Наири» Анатолия Гнуни сообщает, что певица умерла от продолжительной болезни. Информацию о смерти певицы также подтверждают местные издания АМИ «Новости-Армения» и NEWS.am, отмечая, что Саркисян страдала онкологическим заболеванием.

«Надежда Саркисян была прекрасным человеком. Она помогала всем талантливым людям. Была как вторая мать для всех. Молодежь уважала и любила ее. Она была открытой, гостеприимной, энергичной, веселой и дружелюбной. Народ Армении скорбит после ее ухода», — сказала РБК друг семьи Диана ​Овакимян.

Надежда Саркисян родилась в Ереване 17 октября 1954 года. С 1988 по 1993 год она училась в Московском художественном театре Российской армии. Саркисян начала карьеру в ансамбле «Серпантин», который также дал старт карьере Ларисы Долиной. В 1977 году Саркисян пригласили в ансамбль Константина Орбеляна, в котором она выступала до 1987 года. В 2010 году она стала заслуженной артисткой Армении.

Дочь Надежды Саркисян Эмма Беджанян тоже певица. Она выступала на «Евровидении» в 2011 году, где представила Армению.