Сборная Японии после проигрыша на ЧМ оставила записку со словом «спасибо»

Сборная Японии по футболу после проигрыша команде из Бельгии в 1/8 финала ЧМ убралась в своей раздевалке в Ростове-на-Дону и оставила записку с благодарностью. Об этом в своем Twitter сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.
На фотографии, опубликованной Палмери, видно, что японская сборная оставила табличку со словом «Спасибо», написанном по-русски.
В пресс-службе оргкомитета «Россия — 2018» РБК подтвердили подлинность фотографии.
Японские болельщики также наводили порядок на трибунах после всех матчей с участием их команды.
В Японии действуют строгие законы об уборке и утилизации мусора, введенные после того, как страна оказалась на грани экологической катастрофы после экономического подъема в 1990-х годах. Также в стране действует правило «Мусор заберем с собой!».
Прошедший 2 июля матч между сборными Японии и Бельгии завершился победой бельгийцев со счетом 3:2. Сборная Японии покинула чемпионат.