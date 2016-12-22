ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,62 62,81 EUR Нал. 74,16 73,26 USD Бирж. 63,21 -0,22 EUR Бирж. 73,68 -0,11 USD ЦБ. 63,22 +0,08 EUR ЦБ. 73,70 +0,23 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6594,70 +250,80 IMOEX 2311,19 -0,35% RTSI 1151,88 +0,02% Brent 78,00 +0,40% DJIA 24307,18 +0,15% Nasdaq 7567,69 +0,76%
Власти выдали разрешение на постройку самой высокой башни «Москва-Сити»
Лента новостей
Акции как коровы: блуждания по рынку Бертона Мэлкила 14:30, Quote В Грузии задержали подозреваемого в расстреле пилота Су-24 в Сирии турка 14:28, Общество Отмена старения: что расскажет геронтолог в бесплатной лекции в Москве 14:22, Партнерский материал Китайское посольство предупредило своих туристов об опасностях в США 14:17, Политика Марадона предложил бесплатно тренировать сборную Аргентины 14:14, Спорт «Обоюдоострый меч»: почему гонконгские трейдеры уверены в росте биткоина 14:06, Крипто Игра: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 14:06, Спецпроект РБК Спорт Работающий в Крыму якутский банк приостановил работу 14:06, Финансы «Норильский никель» объяснил красный дождь на парковке НМЗ уборкой крыши 13:58, Общество Почему масс-маркет-бренды отказываются от мохера, ангоры и шелка 13:56, Спецпроект РБК PINK Сборная Японии после проигрыша на ЧМ оставила записку со словом «спасибо» 13:55, Общество Компания Тимченко расширит дорогу в Жуковском за 6,66 млрд руб. 13:48, Бизнес Полиция обнаружила бесхозную сумку на Никольской улице в Москве 13:44, Общество Минюст США затребовал у Glencore данные о работе в Нигерии и Венесуэле 13:35, Бизнес Володин назвал отношения между парламентами России и США «равными нулю» 13:34, Политика Главу карельского «Мемориала» обвинили в насилии над приемной дочерью 13:32, Общество Количество инвестсделок с недвижимостью в России сократилось на 40% 13:31, Строительство Чистый футбол: чем запомнятся японские болельщики и игроки на ЧМ-2018 13:26, Фотогалерея  Информационный взрыв: как мировые лидеры используют big data 13:25, Партнерский материал Ключевая криптовалюта: почему биткоин может подорожать в десятки раз 13:24, Крипто Матвиенко отчитала власти Читы за «бурьян по пояс» и «уродище-фонтан» 13:23, Общество Власти выдали разрешение на постройку самой высокой башни «Москва-Сити» 13:20, Общество Лавров обсудил с делегацией конгресса США Крым и встречу Путина и Трампа 13:13, Политика ФАС завела дело на ЦУМ из-за рекламы на автобусах 13:13, Общество Счетная палата обнаружила нарушения Сбербанка по субсидированию кредитов 13:08, Бизнес Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 13:05, РБК и Schneider Electric
Власти выдали разрешение на постройку самой высокой башни «Москва-Сити»
Общество, 13:20
0
Власти выдали разрешение на постройку самой высокой башни «Москва-Сити»

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство 104-этажного жилого комплекса на территории «Москва-Сити». Об этом говорится в сообщении на сайте столичного правительства.

Объект расположен по адресу: 1-й Красногвардейский пр-д, вл. 13, его возведут до октября 2024 года. В ЖК будут 1417 квартир, четырехэтажная подземная парковка, офисы, спортивные и детские центры, торговые объекты. На кровле здания возведут смотровую площадку. Запланированная высота здания — более 400 м, общая площадь — 256,4 тыс. кв. м, площадь квартир — 138,6 тыс. кв. м.

В мае «Мосинжпроект» объявил конкурс на постройку самой высокой башни в «Москва-Сити», который не состоялся, так как заявку подала только одна компания — «ИнвестПрофи», входящая в структуру Capital Group. Об этом сообщал ТАСС.

В конце мая заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что комплекс «Москва-Сити» будет достроен «в течение четырех лет с учетом последнего крупного проекта».

«Мы продолжаем развитие «Сити» в сторону образования «Большого Сити». Кто ездит по Третьему транспортному кольцу, уже видит, что растут новые микрорайоны на другой стороне «Сити». Они, конечно, не будут такими высотными, но все равно это высотное строительство, современное строительство вдоль набережной Москвы-реки», — подчеркивал заммэра (цитата по ТАСС).

Теги: «Москва-Сити» , башня , девелоперы
Главное
МВД раскрыла похищавшую деньги VIP-клиентов ОПГ сотрудников Сбербанка Общество
Материалы по теме
МЧС опровергло возгорание в башне «Меркурий» в «Москва-Сити» Общество
СК провел обыски у бизнесмена из списка Forbes после стрельбы в «Сити» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter