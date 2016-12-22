Власти выдали разрешение на постройку самой высокой башни «Москва-Сити»

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство 104-этажного жилого комплекса на территории «Москва-Сити». Об этом говорится в сообщении на сайте столичного правительства.

Объект расположен по адресу: 1-й Красногвардейский пр-д, вл. 13, его возведут до октября 2024 года. В ЖК будут 1417 квартир, четырехэтажная подземная парковка, офисы, спортивные и детские центры, торговые объекты. На кровле здания возведут смотровую площадку. Запланированная высота здания — более 400 м, общая площадь — 256,4 тыс. кв. м, площадь квартир — 138,6 тыс. кв. м.

В мае «Мосинжпроект» объявил конкурс на постройку самой высокой башни в «Москва-Сити», который не состоялся, так как заявку подала только одна компания — «ИнвестПрофи», входящая в структуру Capital Group. Об этом сообщал ТАСС.

В конце мая заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что комплекс «Москва-Сити» будет достроен «в течение четырех лет с учетом последнего крупного проекта».

«Мы продолжаем развитие «Сити» в сторону образования «Большого Сити». Кто ездит по Третьему транспортному кольцу, уже видит, что растут новые микрорайоны на другой стороне «Сити». Они, конечно, не будут такими высотными, но все равно это высотное строительство, современное строительство вдоль набережной Москвы-реки», — подчеркивал заммэра (цитата по ТАСС).