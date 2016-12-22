Пенсионерам Москвы и области разрешили бесплатно ездить на электричках

Пенсионеры Москвы и области с 1 августа получат право бесплатного проезда в пригородных поездах. Соответствующее решение приняли мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает сайт мэра.

Собянин отметил, что пригородные электрички являются важной частью транспортной системы Москвы, поэтому будет правильно, если граждане, имеющие льготы, смогут ездить на электричках бесплатно, как на метро или московском центральном кольце.

Помимо пенсионеров, такое право получат почетные доноры Советского союза, России и столицы, родители и представители детей-инвалидов. Также право бесплатного проезда достанется одному из родителей в многодетной семье, из опекунов ребенка-сироты и из родителей ребенка-инвалида, которому меньше 23 лет и который получает профессиональное образование. Помимо этого, в категорию граждан со льготами на проезд попадут приемные родители, взявшие на воспитание сирот старшего возраста или детей-инвалидов.

Всего право на бесплатный проезд в пригородных электричках получат 2,8 млн человек. Из них 1,6 млн — жители Москвы, 1,2 млн — Подмосковья.