Суд в Новосибирске приговорил имама к двум годам колонии за экстремизм

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил имама Камила Одилова к двум годам колонии за создание ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Нурджулар». Об этом сообщает портал «Сибкрай».
Одилова признали виновным по ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации). Деятельность экстремистской ячейки была пресечена еще в конце 2015 года сотрудниками УФСБ по Новосибирской области. Как сообщает «Коммерсантъ», в ячейке состояли шесть человек. Дело Одилова поступило в районный суд Новосибирска в декабре 2017 года. В 2013 году Одилов и другой имам, Ильхом Меражов, получили условные сроки за пропаганду экстремизма.
В мае в Ярославле задержали пятерых членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые планировали теракты в нескольких регионах страны. Отмечалось, что они координировали свои действия через мессенджер Telegram. Во время обысков у экстремистов изъяли взрывные устройства, взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы.