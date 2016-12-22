Глава Генштаба Украины подписал приказ о декоммунизации в армии

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины подписал приказ, регламентирующий исполнение в армии закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Это подтверждение правильности нашего курса», — отметил Муженко.

Закон о декоммунизации, в рамках которого были снесены несколько тысяч скульптур, бюстов и памятников советским деятелям, действует на Украине с 2015 года. Также в рамках закона были переименованы десятки тысяч улиц, площадей и населенных пунктов.

Президент Украины Петр Порошенко сообщал в конце мая, что в стране были демонтированы 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину.