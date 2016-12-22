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Пожар в доке судоремонтного завода в Приморье потушили спустя 3,5 часа
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Пожар в доке судоремонтного завода в Приморье потушили спустя 3,5 часа
Общество, 05:31
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Пожар в доке судоремонтного завода в Приморье потушили спустя 3,5 часа

Спасатели потушили пожар, который возник на судне «Диана» в плавучем доке Славянского судоремонтного завода в Приморском крае. Об этом сообщает ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.

По предварительной информации, пожар произошел во время проведения сварочных работ. «В результате пожара выгорела подшкиперная на площади 8 кв. м», — говорится в сообщении.

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К ликвидации пожара были привлечены два звена газодымозащитной службы, 26 человек личного состава и шесть единиц техники.

В результате пожара пострадавших и погибших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения возгорания.​

В мае один человек погиб в результате пожара на ремонтирующемся на Кронштадтском морском заводе в Санкт-Петербурге судне «Ромуальд Муклевич».

Теги: пожар , судно , судоремонтный завод , Приморский край
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