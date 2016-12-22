СМИ сообщили о разработке в Китае «лазерного АК-47»

В Китае разработали лазерную штурмовую винтовку ZKZM-500, которая классифицируется как нелетальное оружие. Она способна направленным пучком энергии ослепить противника и вызывать ожоги тканей и кожи человека. Эту винтовку нарекли «лазерным АК-47», пишет South China Morning Post со ссылкой на неназванных исследователей, участвующих в проекте по разработке нового портативного оружия.

По данным издания, винтовка калибра 15 мм весит 3 кг, примерно столько же как и автомат Калашникова АК-47, и может поражать цели на расстоянии до 800 м.

Как говорится в статье, эти винтовки будут питаться от перезаряжаемой литиевой аккумуляторной батареи, аналогичной той, что устанавливают в смартфонах. Мощности батареи хватит на более чем тысячу выстрелов, а каждый выстрел будет длиться не более двух секунд.

По словам одного из исследователей, лазер в винтовках не виден человеческому глазу. Кроме того, выстрелы оружия будут бесшумными, поэтому «никто не узнает, откуда велся огонь», уточнил он.

Газета отмечает, что в настоящее время в Китае готовятся к массовому производству винтовок этого типа. Первые экземпляры, по данным издания, будут переданы китайским полицейским подразделениям по борьбе с терроризмом.

В конце апреля в США в строй ввели десантный корабль USS Portland. Тогда сообщалось, что ее планируют оснастить экспериментальной лазерной пушкой AN/SEQ-3 Laser Weapon System.