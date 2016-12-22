В Ивановской области пять районов остались без света из-за непогоды
Общество, 02 июл, 23:05
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В Ивановской области пять районов остались без света из-за непогоды
Пять районов Ивановской области из-за непогоды остались без электроэнергии, сообщили РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.
«Нарушение электроснабжения в Ивановской области: 5 муниципальных районов, 29 населенных пунктов, 401 частный жилой дом, 1312 человек. Повалено 26 деревьев, поврежден 1 автомобиль. Подключение ожидается к 2 часам ночи», — сказал собеседник РБК.
Как сообщает управление МЧС по Ивановской области, отключения произошли из-за срабатывания автоматики в Тейковском, Шуйском, Ивановском, Родниковском и Заволжском районах региона. В аварийных работах участвует 37 человек и 17 единиц техники. В Заволжском, Родниковском и Ивановском районах энергоснабжение удалось частично восстановить.